Еще до секс-скандала горожане не любили Вишневского за доносы, гей-пропаганду и склочность

В последнее время имя депутата ЗакСа Бориса Вишневского не сходит со страниц СМИ. Одни освещают жалобы студенток РГПУ им. Герцена на домогательства преподавателя Бориса Лазаревича и требуют расследования инцидентов. Другие пишут о новых инициативах депутата, призванных перекрыть скандальную повестку.

Впрочем, действия Вишневского вызывали вопросы задолго до сообщений о харассменте, напоминает активист партии «Другая Россия» Андрей Песоцкий в соцсети «ВКонтакте». Вишневский «прославился» доносами, поддержкой ЛГБТ и карательных действий Украины в Донбассе, а также призывами сажать петербургских добровольцев, сражающихся за ЛДНР. Вишневский - «демократ курильщика», таков вердикт Песоцкого.

Выступил против гостей из Европы

Любовь депутата «Яблока» к доносам и запретительству настолько велика, что полностью перекрывает приверженность идеалам демократии. В 2015 году Вишневский требовал отменить «Международный консервативный форум» в Петербурге. Он обращался к губернатору Георгию Полтавченко и в ГУВД с требованием «запретить фашизм». На деле в форуме приняли участие партии и движения (в том числе европейские), поддерживающие здоровый консерватизм. Тем не менее, Вишневский был против гостей из Европы, ведь они поддержали возвращение Крыма и гуманитарную миссию России в разрешении конфликта в Донбассе.

Кроме того, Вишневский ярый сторонник статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Статья труднодоказуемая и используется редко. Однако везде, где обычный человек пожмет плечами и забудет, склочный яблочник предпочитает настрочить донос.

«Это тот случай, когда чекист благоразумнее стукача», - иронизирует Песоцкий.

Новогодний «подарок» депутата

В конце декабря 2018 года, когда россияне готовились к новогодним праздникам, Вишневский решил развернуть войну против магазина «Листва. Книжная лавка черной сотни». Объяснения владельцев, что имелось в виду городское сословие времен Средневековья, а не антисемитское движение XX века, не возымели эффекта – Борис Лазаревич оскорбился и написал очередной донос.

«Благодаря» Вишневскому, магазину выписали штраф, но не за название, а за незарегистрированную вывеску. Позже через суд владельцы книжной лавки добились замены штрафа на предупреждение.

Удивительна также настойчивость, с которой Вишневский пытается устроить гей-парады в миниатюре, выходя на митинги в компании юношей с радужными флагами. Партия «Яблоко» действительно отличается от других фракций официальной поддержкой мирового ЛГБТ-движения, но лишь пожилой женатый Вишневский много лет проявляет упорство в демонстрации гомосексуальных символов.

Доносчик, русофоб и сторонник карательных мер - Вишневского в Петербурге недолюбливали и до скандала со студентками. Однако столь аморального поведения петербуржцы уже не смогут спустить ему с рук, что они и показали петицией и пикетами.

Федерально известным депутата петербургского Заксобрания сделал секс-скандал. Одна из выпускниц РГПУ имени Герцена обратилась в Nation News, рассказав о домогательствах Вишневского в вузе к первокурсницах. У самой Кристины, как назвала себя девушка, дважды был секс с депутатом. Сам Вишневский назвал все это враньем. Его сторонники пригрозили разгромить редакцию Nation News. Петербуржцы встали на защиту студенток, выйдя с пикетами на улицы и организовав сбор подписей для петиции с требованием проверить депутата.