Китайские СМИ обозначили четыре слабых стороны России

Россия состоит в тройке самых сильных стран мира, в чем играют не последнюю роль армия и большая территория. Но, несмотря на всю мощь, страна обладает несколькими слабыми сторонами, пишет китайский интернет- портал Sohu.

Среди слабостей автор текста выделяет проблему численности населения, экономические трудности вкупе с недостаточным темпом роста экономики, а также непростую международную обстановку.

«Площадь территории России — 17,007 миллионов квадратных километров, а население составляет 140 миллионов человек, что мировой державе совсем не по статусу», — подчеркивает автор статьи.

Также автор уверен, что многонациональность России, где проживают 194 национальности, вызывает некоторые трудности: представители различных наций имеют разные религиозные и культурные взгляды, такая разношерстность может стать почвой для расшатывания внутриполитической обстановки. Китайский аналитик считает, что это «дорого обходится» государству».

Китайский журналист также считает, что Россия - самая большая страна в мире, но при этом не самая богатая.

«В новой истории Россия — это та страна, которая стремительно расширяла свою территорию и сегодня является самой большой страной в мире. Однако она никогда не было по-настоящему богатой», — приводит слова китайского журналиста РБК.

Под напряженной международной обстановкой в статье имеется в виду давление на Россию со стороны США и прохладные отношения со странами Восточной Европы.