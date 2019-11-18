Захарова назвала Лаврова абсолютным авторитетом даже для недругов России

Мария Захарова – официальный представитель Министерства иностранных дел России – поделилась с журналистами своими впечатлениями от работы с главой ведомства Сергеем Лавровым.

«Мне кажется, это целый особый мир знаний и опыта, уникальная возможность наблюдать, что такое высший пилотаж в нашей профессии. Ты видишь, как работает человек, который является абсолютным авторитетом даже для тех, кто не может назвать себя нашими друзьями в международных делах», - приводит слова дипломата информагентство News.ru.

Также Захарова рассказала, что именно Лаврову показала демо своей песни «Верните память» до того, как она вышла в свет, и министр посоветовал ей поскорее обнародовать песню.

Представитель ведомства отметила, что Сергей Лавров очень щедр в вопросе оказания эмоциональной поддержки и помощи творческим людям, так как для него самое главное – это видеть искренность.