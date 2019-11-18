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12:50   18 Ноября 2019
Россия

Захарова назвала Лаврова абсолютным авторитетом даже для недругов России

Захарова назвала Лаврова абсолютным авторитетом даже для недругов России

Мария Захарова – официальный представитель Министерства иностранных дел России – поделилась с журналистами своими впечатлениями от работы с главой ведомства Сергеем Лавровым.

«Мне кажется, это целый особый мир знаний и опыта, уникальная возможность наблюдать, что такое высший пилотаж в нашей профессии. Ты видишь, как работает человек, который является абсолютным авторитетом даже для тех, кто не может назвать себя нашими друзьями в международных делах», - приводит слова дипломата информагентство News.ru.

Также Захарова рассказала, что именно Лаврову показала демо своей песни «Верните память» до того, как она вышла в свет, и министр посоветовал ей поскорее обнародовать песню.

Представитель ведомства отметила, что Сергей Лавров очень щедр в вопросе оказания эмоциональной поддержки и помощи творческим людям, так как для него самое главное – это видеть искренность.

«Я видела, как многие люди, которые начинали свой путь в дипломатии, на государственной службе, в каких-то творческих проектах, обращались за советом и поддержкой к нему. Широта души и взглядов Лаврова удивляет», - отметила Захарова, добавив, что не часто встречалась с чем-то подобным.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #захарова #лавров #политика #мид рф #общество

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