США ввязались в холодную войну с Китаем и разделят судьбу СССР

Результат противостояния США и Китая «будет хуже мировых войн прошлого». Именно так считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, оценивая нынешнее соперничество Вашингтона и Пекина. Ему можно поверить, ведь Киссинджер считается в США одним из лучших специалистов по Китаю, что в свое время доказал на практике.

Именно он сумел в 1970-х окончательно оторвать Китай от СССР и обеспечить таким образом его полную изоляцию на востоке, чем во многом предопределил поражение Советского Союза в холодной войне.

В пятницу, 15 ноября, выступая в Нью-Йорке на мероприятиях Национального комитета по американо-китайским отношениям, Генри Киссинджер предупредил, что торговый конфликт США и Китая в случае продолжения приведет к «катастрофическому исходу», а его результат «будет хуже мировых войн».

И это очень взвешенная оценка, человека, который знает, что говорит. Правда, с американской колокольни. Вторая противоборствующая сторона считает, что все сегодня просто замечательно. Вернее, почти замечательно.

«Дружба» против Большой Евразии

Генри Киссинджер является сторонником идеи и в какой-то степени реализатором концепции, что американское доминирование в мире возможно только при условии существования разделенной Евразии. По его мнению, только расколотый на противостоящие друг другу анклавы мегаконтинент готов принять доминирование сторонней «инородной» силы.

И этот концепт действительно неплохо работал. К концу 1970-х американские дипломаты (в том числе и Киссинджер) сумели расколоть Евразию на несколько враждующих между собой частей: Западная Европа, СССР, Китай, Индия, Исламский мир (сам расколотый на две непримиримые части). Тогда это преподносилось миру, как борьба «сил добра» (США) против «сил зла» (СССР). И самой большой победой для американцев стал раскол в коммунистическом лагере, к чему Генри Киссинджер имеет самое непосредственное отношение.

Именно этот раскол позволил американцам занять к концу 1980-х доминирующее мировое положение в качестве единственной сверхдержавы планеты. Но все начало разрушаться, как только ведущие страны Евразии осознали, что порознь им с США просто не справится.

Двуликий Генри

Первыми это поняли и начали предпринимать соответствующие шаги Россия и Китай. Именно они заложили основы будущего ядра нового политического образования, именно они долго и упорно доказывали остальным странам материка, что нужно перестать бояться США, а надо вместе с ними строить свое общее светлое будущее.

Далее к ним присоединились Индия и часть исламского мира, а переход в этот лагерь Германии и Франции, который все более и более очевиден, стал второй, после сближения Китая и России, геополитической значимой катастрофой для американской политики.

Неомонровская доктрина Трампа — это хорошо, но Евразия не должна быть единой. И этот постулат исповедуют, как Трамп, так и его противники.

Все последующие шаги Киссинждера, все его вояжи по миру преследуют только одну цель — поиск слабых мест и разрушение зарождающейся Большой Евразии.

Почти четыре года назад во время визита в Москву Киссинджер после трехлетнего жесткого прессинга Вашингтона по отношению к России, прилетел, чтобы урегулировать отношения (официальная часть визита) и договориться с Владимиром Путиным против Китая (неофициальная его часть).

Москве были обещаны «дружба» и «сотрудничество», если та оставит Пекин один на один с США. Все по лекалам событий полувековой давности, только наоборот. Теперь ослабшей России было предложено дружить против окрепшей за последние десятилетия КНР.

Полстолетия назад Китай был куплен технологиями и «дружбой» с США против СССР, а теперь России предлагают, по сути, то же самое, но уже за сотрудничество против Пекина.

Но нынешняя российская власть не в пример китайцам 1960-х не поддалась соблазну, а потому она вежливо и дипломатично отказала Штатам. Российская элита еще с 90-х хорошо помнит, чего стоят слова американцев «о дружбе» и то, как они выполняют свои обещания. Да и проект Большая Евразия (в случае его успеха) обещает России гораздо больше возможностей.

Между тем, проблемы для американской дипломатии нарастали, как ком. Объединенная Евразия становилась фактом, а согласованная политика ее составных частей начинала быстро выдавливать американские «интересы» со всех значимых точек. А потому наступило время попытки номер два.

Год назад 95-летний Генри Киссинджер вновь совершил вояж через Тихий океан и имел личную встречу с главой КНР Си Цзиньпином. О чем он с ним говорил кулуарно пресса, конечно, не сообщала. Вероятно, как и в случае с его московской поездкой, главной целью было любыми посулами разорвать союзные отношения Китая и России и сделать создание Большой Евразии невозможной.

С тех пор прошел год и судя по недавним горьким словам Киссинджера, сегодняшний Китай не совершил ошибки своих предшественников. А потому он и вынужден говорить о «катастрофическом исходе», который для США «хуже мировых войн» прошлого.

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