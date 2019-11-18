Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что иногда предпочитает перемещаться по столице не на автомобиле, а на метро.

По словам Марии Захаровой, которые в понедельник приводит информационное агентство News.ru, она ездит на метро не часто, но иногда принимает такое решение, когда понимает, что в автомобиле можно простоять в пробке два часа, а на метро можно доехать за 20 минут. Также, добавила Захарова, она выбирает поездку на метро, когда собирается в кино или в театр в выходные дни, так как знает, что могут возникнуть сложности с местом для парковки, а метро всегда рядом и в центре все очень удобно.

Также Захарова рассказала, что люди по-разному реагируют, узнавая ее в метро: