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12:10   18 Ноября 2019
Россия

Захарова рассказала, в каких случаях она предпочитает ездить на метро

Захарова рассказала, в каких случаях она предпочитает ездить на метро

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что иногда предпочитает перемещаться по столице не на автомобиле, а на метро.

По словам Марии Захаровой, которые в понедельник приводит информационное агентство News.ru, она ездит на метро не часто, но иногда принимает такое решение, когда понимает, что в автомобиле можно простоять в пробке два часа, а на метро можно доехать за 20 минут. Также, добавила Захарова, она выбирает поездку на метро, когда собирается в кино или в театр в выходные дни, так как знает, что могут возникнуть сложности с местом для парковки, а метро всегда рядом и в центре все очень удобно.

Также Захарова рассказала, что люди по-разному реагируют, узнавая ее в метро:

«Мне очень понравилось, как однажды я зашла в вагон и люди начали отступать от меня, а одна женщина сказала другой: Что это они начали в метро-то спускаться? Бывает и такое», - поделилась она.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #захарова #метро #мид рф #общество

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