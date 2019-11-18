США уличили в создании онлайн-лагерей, где готовят организаторов протестов в РФ

Первый зампред думской фракции «Единой России» Адальби Шхагошев заявил, что тренировочные лагеря в интернете стали новой технологией по вмешательству в дела России. Об этом в понедельник пишут «Известия».

По его словам, подобные структуры с недавних пор используются западными странами для координации НКО и общественных активистов. Депутат подчеркнул, что это делается с целью повышения градуса в регионах и наращивания критических настроений в отношении власти. Он отметил, что чаще всего подобная активность исходит из Штатов, Великобритании, Испании, Чехии и государств Прибалтики.

Чтобы противостоять вмешательству в дела РФ, в ближайшее время Шхагошев намерен подготовить законопроект, призванный бороться с организованной антироссийской деятельностью в интернете. Это коснется виртуальных лагерей, которые занимаются подготовкой и координацией людей и организаций, работающих на подрыв суверенитета России.

Депутат подчеркнул, что намерен внести поправки в УК РФ, в котором пока не предусмотрено наказание за такую деятельность. По словам парламентария, чаще всего попытки иностранного вмешательства фиксировались в Чечне, Ставропольском крае, Северной Алании — Осетии, Карачево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане, Татарстане, а также в Новосибирской, Омской, Калининградской, Псковской и Мурманской области. Повышенная активность зарубежных агентов в Сети также была выявлена в Москве и Петербурге.

Парламентарий отдельно отметил, что деятельностью по вмешательству в суверенные дела нашей страны чаще всего управляют США, Великобритания, Чехия, Испания Эстония, Латвия и Литва.