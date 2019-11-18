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13:05   18 Ноября 2019
Россия

Пользователи Twitter назвали получение Соболь премии Магнитского кормом для паразитов

Пользователи Twitter назвали получение Соболь премии Магнитского кормом для паразитов

Пойманная на подделке подписей при выдвижении в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь была удостоена премии имени Магнитского в номинации «Выдающийся российский оппозиционный активист» 15 ноября в Лондоне.

Публицист, политолог  Армен Гаспарян иронично прокомментировал событие в Twitter.

«Тупость нашей эпохи — вероятно очень ценный урок для следующей. Но от этого не легче», — пишет политолог.

Пост вызвал бурную реакцию других пользователей, некоторые даже предложили наградить представительницу так называемого ФБК орденом Иуды, припомнив ей недавно полученную премию «Женщина года» от «Би-би-си». «Царьград» опубликовал и другие комментарии пользователей Twitter.

Пользователи Twitter назвали получение Соболь премии Магнитского кормом для паразитов

Пользователи Twitter назвали получение Соболь премии Магнитского кормом для паразитов

Пользователи Twitter назвали получение Соболь премии Магнитского кормом для паразитов

Поясним, что премия Магнитского вручается журналистам, политикам и другим общественным деятелям, которые внесли «значительный вклад в сохранение и развитие наследия Сергея Магнитского в сфере правосудия и прав человека». Ранее подобную премию вручали украинскому террористу Олегу Сенцову, блогеру Алексею Навальному, американскому сенатору Джону Маккейну, прозападному политику Борису Немцову и другим оппозиционерам.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #любовь соболь

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