Пользователи Twitter назвали получение Соболь премии Магнитского кормом для паразитов

Пойманная на подделке подписей при выдвижении в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь была удостоена премии имени Магнитского в номинации «Выдающийся российский оппозиционный активист» 15 ноября в Лондоне.

Публицист, политолог Армен Гаспарян иронично прокомментировал событие в Twitter.

«Тупость нашей эпохи — вероятно очень ценный урок для следующей. Но от этого не легче», — пишет политолог.

Пост вызвал бурную реакцию других пользователей, некоторые даже предложили наградить представительницу так называемого ФБК орденом Иуды, припомнив ей недавно полученную премию «Женщина года» от «Би-би-си». «Царьград» опубликовал и другие комментарии пользователей Twitter.

Поясним, что премия Магнитского вручается журналистам, политикам и другим общественным деятелям, которые внесли «значительный вклад в сохранение и развитие наследия Сергея Магнитского в сфере правосудия и прав человека». Ранее подобную премию вручали украинскому террористу Олегу Сенцову, блогеру Алексею Навальному, американскому сенатору Джону Маккейну, прозападному политику Борису Немцову и другим оппозиционерам.