Наводчик террористов ИГ* Коротков оказался «совестью нации» по версии «Омбудсмена полиции»

Авторы Telegram-канала «Правда про Омбудсмен полиции» обратили внимание на пост Владимира Воронцова — автора интернет-проекта «Омбудсмен полиции», который позиционируется как «правозащитный полицейский паблик». Он разместил на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен рядом с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым.

«Нахожусь в Берлине на церемонии вручения журналистской премии в области расследований. И встретил тут очень интересного человека – это Денис Коротков», — подписал фото Воронцов.

Далее он принимается восхвалять Короткова, называя его мужественным человеком и «совестью нации». Однако журналиста «Новой» неоднократно ловили на создании фейковых расследований, которые должны были очернить российские силовые структуры.

Telegram-канал также напоминает, что Коротков публиковал данные бойцов ЧВК «Вагнера», а также российских военных летчиков, выполняющих боевые задачи в Сирии.

«Благодаря этим данным боевики ИГ* спланировали нападение на жен и детей военных летчиков, но вовремя вмешалась ФСБ», — утверждают авторы Telegram-канала.

По их словам, называть Короткова после такого «интересным человеком» — лицемерие. Впрочем, это и есть один из отличительных признаков нашей «оппозиции».

Церемония вручения «журналистской премии в области расследований» прошла в Берлине. Ее организатором является Михаил Ходорковский.

*Террористическая организация, запрещена в РФ