Владимир Лопухов – старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов умен в понедельник, 18 ноября, не дожив менее недели до своего 76-летия.

Об этом в понедельник сообщается на сайте театра. Там же отмечается, что последние годы солист тяжело болел, однако причина его смерти не указывается.

Информацию о времени и месте прощания театр сообщит позже.

Владимир Лопухов родился в Оренбурге 23 ноября 1943 года. После окончания Ленинградского хореографического училища в 1964 году он был принят в труппу Мариинского театра, где прослужил более полувека. Также Лопухов снялся в нескольких фильмах-спектаклях – «Душой исполненный полет», «Испанские миниатюры» и «Орестея».