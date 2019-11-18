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Страны Северной Европы не ответили на приглашение на юбилей Победы

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11:35   18 Ноября 2019
Весь мир

Страны Северной Европы не ответили на приглашение на юбилей Победы

Страны Северной Европы не ответили на приглашение на юбилей Победы

Страны Северной Европы и Прибалтики не ответили на приглашение Москвы посетить торжества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«Пока никто публично их (приглашения) не комментировал. Не было ни положительной, ни негативной реакции», — цитирует дипломата РИА Новости

Второй европейский департамент МИД РФ курирует контакты с Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией, Швецией, Латвией, Литвой, и Эстонией.

На данный момент лидеры 17 стран подтвердили, что приедут на мероприятия по случаю юбилея Победы.

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Автор: Виктория Разумовская

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