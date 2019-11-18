«Яндекс» изменит структуру управления компанией

Совет директоров «Яндекса» решил повести ряд изменений в структуре, которые будут касаться управления компании. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на поступивший к ней в понедельник пресс-релиз компании.

Отмечается, что в компании появится некоммерческий Фонд общественных интересов, в рамках которого 12 членов совета директоров компании будут заниматься рядом вопросов. Речь идет о согласовании сделок по консолидации минимум 10% голосов и передачи значительной интеллектуальной собственности. Кроме этого, в деятельности фонда прописано утверждение новых партнеров компании с правительствами иностранных государств и так далее.

Между тем, в документе сказано, что деятельность фонда не будет связана с экономической, стратегической и операционной работой компании. Глава совета директоров «Яндекса» Джон Бойнтон поддержал новые идеи и планирует настаивать на их реализации.

«Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании», — сказал он.

Однако сейчас предстоит дождаться окончательного решения, которое будет принято на собрании акционеров 20 декабря 2019 года.