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 Манифестанты продолжают блокировать парламент в Тбилиси, не пуская депутатов на работу

Манифестанты продолжают блокировать парламент в Тбилиси, не пуская депутатов на работу
11:17   18 Ноября 2019
Весь мир

Манифестанты продолжают блокировать парламент в Тбилиси, не пуская депутатов на работу

Манифестанты продолжают блокировать парламент в Тбилиси, не пуская депутатов на работу

Блокировка грузинского парламента, которую протестующие начали в воскресенье вечером, продолжается в понедельник утром.

Как сообщает местный телеканал Imedi, протестующие, впуская в здание парламента рядовых служащих и сотрудников аппарата, отказываются пропускать депутатов и журналистов.

В частности, как отмечается, в парламент не смогли попасть депутаты от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мераб Кварая и Реваз Арвеладзе, и независимый депутат Гия Жоржолиани.

В интервью телеканалу Реваз Арвеладзе сообщил:

«Сегодня я пришел на работу. Моя работа находится тут. К нам поступили три законопроекта про энергетику. Я хотел их изучить. Мне не дали возможность зайти. Я считаю, что это неправильно».

В рядах протестующих, блокирующих грузинский парламент входит член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвилли, который в интервью Imedi заявил, что они не блокируют парламент, а лишь пикетируют его, так как не пропускают внутрь только депутатов.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #грузия #парламент #тбилиси #весь мир #депутат #протесты

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