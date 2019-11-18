Манифестанты продолжают блокировать парламент в Тбилиси, не пуская депутатов на работу

Блокировка грузинского парламента, которую протестующие начали в воскресенье вечером, продолжается в понедельник утром.

Как сообщает местный телеканал Imedi, протестующие, впуская в здание парламента рядовых служащих и сотрудников аппарата, отказываются пропускать депутатов и журналистов.

В частности, как отмечается, в парламент не смогли попасть депутаты от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мераб Кварая и Реваз Арвеладзе, и независимый депутат Гия Жоржолиани.

В интервью телеканалу Реваз Арвеладзе сообщил:

«Сегодня я пришел на работу. Моя работа находится тут. К нам поступили три законопроекта про энергетику. Я хотел их изучить. Мне не дали возможность зайти. Я считаю, что это неправильно».

В рядах протестующих, блокирующих грузинский парламент входит член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвилли, который в интервью Imedi заявил, что они не блокируют парламент, а лишь пикетируют его, так как не пропускают внутрь только депутатов.