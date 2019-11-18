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11:02   18 Ноября 2019
Россия

Ройзман продался Ходорковскому, чтобы вернуться в большую политику

Ройзман продался Ходорковскому, чтобы вернуться в большую политику

Бывший губернатор Екатеринбурга Евгений Ройзман принял участие в либеральном форуме «Россия для граждан», который организовал Михаил Ходорковский в Берлине. Во время одной из конференций Ройзман заявил, что готов выдвигаться в Госдуму от «Партии перемен» в том случае, если ее председателем будет Дмитрий Гудков.

Федеральное агентство новостей считает, что публичное выражение признательности Гудкову и «Партии перемен» можно считать открытием торгов за кандидатуру. 

29 октября в интервью газете «Коммерсант» Ройзман отметил, что выдвинется на выборы в Госдуму как одномандатник и будет собирать подписи избирателей. По его словам, три партии уже предлагали ему свою поддержку, однако он решил отказаться. Планируемый бюджет на выборы – 20–25 миллионов рублей.

Ройзман продался Ходорковскому, чтобы вернуться в большую политику

Эксперты скептически отнеслись к этой идее, отметив слабую электоральную поддержку. Например эксперт Ростислав Туровский заявил, что политическая карьера Ройзмана неоднозначна – он может столкнуться с забвением со стороны избирателей.

Популярность Ройзмана действительно снизилась за последние годы из-за частых скандалов. Экс-губернатор был участником скандального дела по продаже собственного депутатского мандата за пять миллионов рублей. Также он славится своим аморальным поведением и хамством в соцсетях.

Спонсора политик нашел в лице Михаила Ходорковского. Желание Ройзмана получить деньги объясняет, почему ярый гомофоб вдруг начал помогать ЛГБТ-сообществу Екатеринбурга. Таким же образом можно объяснить его решение присоединиться к «Партии перемен». Ройзману необходим патронат, деньги и медиаресурсы. Предложение выйти в Госдуму от «Партии перемен»  — это официальная оферта, надежда продать себя, пишет агентство.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #политика #ройзман

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