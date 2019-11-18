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10:55   18 Ноября 2019
Россия

Эмиратский холдинг выкупит половину конструкторского бюро «Вертолеты России»

Эмиратский холдинг выкупит половину конструкторского бюро «Вертолеты России»

Эмиратский холдинг Tawazun приобретет половину входящего в «Ростех» холдинга «Вертолеты России». Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019. Об этом в понедельник написали сами «Вертолеты России». 

По информации ведомства, сделку планируется завершить в I квартале 2020 года. Инвестор из ОАЭ Tawazun намерен купить половину акций «ВР-Технологий». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов выразил надежду, что инвестиции с Ближнего Востока помогут ускорить реализацию задуманных проектов. 

«Уверен, что инвестиции наших ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 [новейшие вертолеты, разработанные указанным КБ — ред.] и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем», — сказал он.

Отмечается, что после того, как представители эмиратского холдинга приобретут доли в «ВР-Технологиях», они войдут в совет директоров на равных правах с членами от «Вертолетов России».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #вертолеты россии

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