Трамп обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и Иране

Американский лидер Дональд Трамп обсудил по телефону ситуацию в Сирии, Иране и предстоящий саммит НАТО с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в воскресенье.

«Сегодня президент Дональд Трамп говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили дальнейшие шаги относительно Ирана и Сирии, а также предстоящую встречу лидеров НАТО в Лондоне», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ обнародовало доказательства контрабанды сирийской нефти со стороны США. По данным российского ведомства, с продажи ворованной нефти Вашингтон получает более 30 миллионов долларов в месяц. До начала гражданской войны Сирия добывала на своих месторождениях около 20 миллионов тонн нефти год. Ее хватало на обеспечение внутренних потребностей страны, при этом еще несколько миллионов тонн ресурса Сирия экспортировала, получая прибыль. Однако США отобрали возможность у Дамаска добывать нефть и предпочли забыть, что САР страдает от серьезного экономического кризиса — страна находится фактически в руинах и для ее восстановления нужные большие деньги.