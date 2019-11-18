Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Скончался старейший солист Мариинского театра

Скончался старейший солист Мариинского театра

 «Яндекс» изменит структуру управления компанией

«Яндекс» изменит структуру управления компанией
Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

 Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом
Страны Северной Европы не ответили на приглашение на юбилей Победы

Страны Северной Европы не ответили на приглашение на юбилей Победы

 Манифестанты продолжают блокировать парламент в Тбилиси, не пуская депутатов на работу

Манифестанты продолжают блокировать парламент в Тбилиси, не пуская депутатов на работу
Скончался старейший солист Мариинского театра

Скончался старейший солист Мариинского театра

 «Яндекс» изменит структуру управления компанией

«Яндекс» изменит структуру управления компанией
Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

 Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом
Страны Северной Европы не ответили на приглашение на юбилей Победы

Страны Северной Европы не ответили на приглашение на юбилей Победы

 Манифестанты продолжают блокировать парламент в Тбилиси, не пуская депутатов на работу

Манифестанты продолжают блокировать парламент в Тбилиси, не пуская депутатов на работу
11:03   18 Ноября 2019
Россия

Еще одна студентка вуза в Петербурге не смогла умолчать о домогательствах преподавателя

Еще одна студентка вуза в Петербурге не смогла умолчать о домогательствах преподавателя

Федеральное агентство новостей опубликовало письмо читательницы, которая призналась, что, будучи студенткой, подверглась сексуальным домогательствам со стороны преподавателя. Девушка не представилась и не указала, в каком вузе и когда это произошло.

По ее словам, все случилось, когда она училась на младших курсах. Во время семинара по истории преподаватель вел себя крайне некорректно.

«Он перебивал меня, нахваливая мою внешность, протягивал ноги под моими ногами, говорил, что готов задрать мне юбку и прилюдно отшлепать за такой ответ, и в довершение дал мне шлепок, когда я уже выходила из аудитории…», — отмечает автор письма. 

ФАН опубликовало письмо читательницы, которая тоже стала жертвой домогательств в вузе

Кроме того, этот же преподаватель приставал к другой студентке, посадив ее при других ребятах к себе на колени во время семинара. О большем девушка не знает, как и не знает, в курсе ли был кто-то из руководства вуза о похождениях преподавателя.

«Публично он был, возможно, самым известным и популярным преподавателем этого вуза. Теперь он отстранен по каким-то академическим причинам, типа неимения ученой степени или публикаций», — добавила автор письма. 

Напомним, ранее выпускница РГПУ имени Герцена Кристина обратилась в редакцию Nation News и рассказала о домогательствах профессора вуза, депутата Бориса Вишневского. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#общество #вишневский #домогательства

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...