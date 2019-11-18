Еще одна студентка вуза в Петербурге не смогла умолчать о домогательствах преподавателя

Федеральное агентство новостей опубликовало письмо читательницы, которая призналась, что, будучи студенткой, подверглась сексуальным домогательствам со стороны преподавателя. Девушка не представилась и не указала, в каком вузе и когда это произошло.

По ее словам, все случилось, когда она училась на младших курсах. Во время семинара по истории преподаватель вел себя крайне некорректно.

«Он перебивал меня, нахваливая мою внешность, протягивал ноги под моими ногами, говорил, что готов задрать мне юбку и прилюдно отшлепать за такой ответ, и в довершение дал мне шлепок, когда я уже выходила из аудитории…», — отмечает автор письма.

Кроме того, этот же преподаватель приставал к другой студентке, посадив ее при других ребятах к себе на колени во время семинара. О большем девушка не знает, как и не знает, в курсе ли был кто-то из руководства вуза о похождениях преподавателя.

«Публично он был, возможно, самым известным и популярным преподавателем этого вуза. Теперь он отстранен по каким-то академическим причинам, типа неимения ученой степени или публикаций», — добавила автор письма.

Напомним, ранее выпускница РГПУ имени Герцена Кристина обратилась в редакцию Nation News и рассказала о домогательствах профессора вуза, депутата Бориса Вишневского.