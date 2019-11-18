- СМИ раскрыли преступления британских солдат против мирных жителей в Ираке и Афганистане

Командование британской армии скрывало преступления, которые совершались военнослужащими против мирного населения Ирака и Афганистана.

Об этом говорится в результатах совместного расследования издания The Sunday Times и программы Panorama телерадиокорпорации «Би-би-си».

В частности, журналистам удалось раздобыть документы, свидетельствующие о том, что командование британских Вооруженных сил занималось фальсификацией данных для того, чтобы скрыть факт того, что боец спецотряда SAS совершил несколько убийств, а шотландские пехотинцы батальона Black Watch пытали и насиловали заключенных. Одним из преступлений, которое пыталось скрыть британское оборонное ведомство, стал расстрел жителей Афганистана в их собственном доме, совершенный спецназовцем. Проверку по данному делу проводила прокуратура, однако наказания за преступление так никто и не понес.

По словам одного из участвовавших в расследовании журналистов, он постоянно ощущал давление Минобороны, которое прикладывало усилия, чтобы закрыть неугодные дела и не допустить, чтобы они были переданы в суд или прокуратуру.

Напомним, в мае текущего года в СМИ появилась информация о британском военнослужащем Джеке Леттсе, известном также как Джихади Джек. Молодой человек, вступив в ряды террористической группировки ИГ* (запрещенной в России и ряде других государств), планировал убить и обезглавить своего школьного товарища, также служившего в армии. При этом в беседе с родителями Леттс заявил, что нападение на армию Великобритании – это очень похвальный поступок.

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