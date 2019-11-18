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10:02   18 Ноября 2019
Россия

Зарубежные страны планируют закупить у России Су-34

Зарубежные страны планируют закупить у России Су-34

Зарубежные страны впервые оставили заявки на поставку фронтовых российских бомбардировщиков Су-32. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в понедельник, 18 ноября. 

Выступая на выставке в Дубае, гендиректор ведомства заявил, что ряд стран оставили заявки на изготовление Су-32. Однако о каких государствах идет речь, он не уточнил. 

«Работа у нас ведется. Несколько партнеров даже летали на этих самолетах. Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу. Заявки есть», — сказал Михеев.

Бомбардировщик Су-32 является экспортным вариантом Су-34. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #су-34 #экспорт #общество

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