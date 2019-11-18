Зарубежные страны планируют закупить у России Су-34

Зарубежные страны впервые оставили заявки на поставку фронтовых российских бомбардировщиков Су-32. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в понедельник, 18 ноября.

Выступая на выставке в Дубае, гендиректор ведомства заявил, что ряд стран оставили заявки на изготовление Су-32. Однако о каких государствах идет речь, он не уточнил.

«Работа у нас ведется. Несколько партнеров даже летали на этих самолетах. Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу. Заявки есть», — сказал Михеев.

Бомбардировщик Су-32 является экспортным вариантом Су-34.