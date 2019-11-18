Девять человек пострадали в Калифорнии при стрельбе

Неизвестные злоумышленники устроили стрельбу в американском городе Фресно в штате Калифорния, ранив по меньшей мере девять человек.

Об этом местный телеканал NBC, отмечая, что инцидент со стрельбой произошел в воскресенье вечером во дворе одного из частных домов, где члены семьи с друзьями собрались, чтобы посмотреть футбол. Один или несколько злоумышленников пробрались к ним во двор и открыли огонь.

Как уточнил офицер полиции Билл Дули, число пострадавших пока не является окончательным. Также, по его словам, возможно, есть погибшие.

По уточненной информации Associated Press, в результате нападения погибли четыре человека, семеро госпитализированы, в настоящее время им оказывается медицинская помощь.