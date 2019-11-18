Отбывшая наказание в США якобы за шпионаж россиянка Мария Бутина заявила, что страстно желает стать инструментом американской пропаганды. Соответствующий вопрос ей задала американская журналистка Лесли Шталь, являющаяся бессменной ведущей программы «60 минут» на канале CBS.

Бутина опубликовала в понедельник первую авторскую колонку после тюремного освобождения, где рассказала, как прошло интервью с Шталь. Больше всего американскую журналистку интересовал вопрос, не боится ли Бутина стать инструментом российской пропаганды после событий, произошедших в Штатах.

«На этот вопрос я, улыбнувшись, уверенно ответила, что я страстно желаю стать инструментом американской пропаганды!», — написала она в своей колонке.

Бутина выразила надежду, что американский народ после случившегося с ней поймет, что, во-первых, в стране процветает русофобия и расизм. Во-вторых, что в США отсутствует система правосудия и 90% обвиняемых признают себя виновными, а те, кто нет, с вероятностью 99% «проигрывают цирк присяжных», получая длительные сроки.

Россиянка также отметила плохое отношение к заключенным в тюрьмах, в частности отсутствие элементарной медицинской помощи. При этом отбывающих наказание людей «пичкают гормонами и психотропными успокоительными», превращая «в овощ».

Бутина также выразила благодарность основателю Фонда защиты национальных ценностей Александру Малькевичу, который благородно помог девушке в этой непростой ситуации. В частности, фонд собрал для россиянки 10 миллионов рублей, которые ушли на оплату юридических услуг.

Марию Бутину арестовали в США по обвинению «сговоре с целью работы на иностранное правительство». Суд приговорил россиянку к 1,5 годам тюрьмы. Девушку вынудили признать вину, иначе срок тюремного заключения был бы намного выше.