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8:56   18 Ноября 2019
Россия

Украинскую власть призвали сделать встречный шаг к России после передачи кораблей

Украинскую власть призвали сделать встречный шаг к России после передачи кораблей

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель назвал знаком украинскому руководству передачу кораблей, которые были задержаны год назад за нарушение госграницы РФ. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что украинские катеры «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» в сопровождении российских кораблей покидают стоянку в порту Керчи. Их должны будут передать украинской стороне в нейтральных водах, где именно — не уточнялось. 

Гемпель назвал решение Москвы передать Киеву задержанные корабли логически правильным. Он также отметил, что это серьезный знак украинской власти во главе с президентом. 

«Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону примирения и налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки. Хотелось бы, чтобы и Украина сделала несколько шагов навстречу таким полезным и правильным инициативам, которые исходят из Российской Федерации», — сказал РИА Новости Гемпель.

Украинскую власть призвали сделать встречный шаг к России после передачи кораблей

Глава комитета считает, что в качестве встречного шага украинская сторона могла бы подумать о возобновлении подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, которая была перекрыта Киевом. 

В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ, а затем отказались подчиняться законным требованиям российских властей. В Москве это действие расценили как провокацию. Было заведено уголовное дело. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество #зеленский

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