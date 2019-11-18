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Власти Японии заверили, что сброс в океан воды с аварийной АЭС безопасен

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8:24   18 Ноября 2019
Весь мир

Власти Японии заверили, что сброс в океан воды с аварийной АЭС безопасен

Власти Японии заверили, что сброс в океан воды с аварийной АЭС безопасен

Японское правительство заверило в безопасности сброса в Тихий океан воды, в частности той, что была использована для охлаждения реакторов АЭС в Фукусиме, где в 2011 году случилась крупная авария. Об этом стало известно в понедельник из доклада министерства экономики, торговли и промышленности страны. 

Согласно данным доклада, в течение 2019 года уровень радиации от таких отходов составил от одной 1600-й до одной сорокотысячной доли от облучения, которому обычно подвержен человек. 

Получается, что уровень радиации за год в районе сброса отходов в океан составит от 0,052 до 0,62 микрозиверта и примерно 1,3 микрозиверта в атмосфере. При этом показатель естественного фона составляет 2100 микрозивертов в год.

Заверениям властей Японии в безопасности сбросов верят не все. Так, оппозиция страны и соседняя Республика Корея восприняли новость тревожно и теперь опасаются за окружающую среду.

После разрушения в марте 2011 года, которое случилось в результате землетрясения магнитудой 9,0 и вызванного им цунами, АЭС «Фукусима-1» перестало функционировать. Ожидается, что на полную ликвидацию аварии, включая демонтаж реакторов, уйдет 40 лет. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#аэс #япония #политика #общество #весь мир #сброс

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