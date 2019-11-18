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Курдские боевики провоцируют турецкие силы на севере Сирии

Курдские боевики провоцируют турецкие силы на севере Сирии
7:51   18 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики провоцируют турецкие силы на севере Сирии

Курдские боевики провоцируют турецкие силы на севере Сирии

Курдские боевики провоцируют турецкую армию очередными ударами на севере Хасаки и Алеппо. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

По данным агентства North Press Agency, турецкие войска и союзные им формирования возобновили атаки по укрытиям остатков курдских боевиков в районе города Манбиджа, расположенного на северо-востоке Алеппо.

Также турецкие военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по курдским боевикам из Отрядов народной самообороны (YPG) в районе населенных пунктов Умм Аль-Джулуд и Умм Адасат, расположенных у реки Саджу, где ранее пролегала линия соприкосновения между армией Турции и курдскими бандформированиями.

На данный момент Манбидж и его окрестности находятся под контролем Дамаска, однако укрывающиеся в предместьях города курдские боевики из YPG продолжают провоцировать Анкару на возобновление военной операции.

Manbij Press также сообщает, что неизвестные боевики атаковали бойцов протурецких сил в Джараблусе. Сведения о их состоянии уточняются. По предварительным данным, нападения могли совершить курдские боевики из SDF.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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