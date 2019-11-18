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7:32   18 Ноября 2019
Россия

Путин одобрил постройку моста через реку Лену в Якутии, сообщают СМИ

Путин одобрил постройку моста через реку Лену в Якутии, сообщают СМИ

Российский президент Владимир Путин «фактически одобрил» проект строительства моста через реку Ленку в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что проект моста получил поддержку правительства и профильных ведомств, решение о его строительстве может быть принято до конца года.

По информации газеты, Путин наложил на письмо Николаева с просьбой заложить в бюджет средства на проект, резолюцию вида: «ситуация созрела до реализации». Также, по данным «Коммерсанта», Путин поручил правительству РФ внести соответствующее предложение.

В своем письме Николаев представил проект трассировки мостового перехода - 3,1 километра моста через реку и 10,9 километра подходов к нему. Предварительная стоимость проекта, по данным газеты - 82,9 миллиарда рублей.

Путин в июне в ходе прямой линии упомянул о необходимости возведения моста через Лену. В августе мост внесли в проект национальной программы развития Дальневосточного федерального округа. В сентябре Николаев сообщил, что основные ведомства одобрили строительство.

Ленский мост должен соединить Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные трассы «Колыма», «Вилюй» и «Лена», а также пять региональных дорог, международный аэропорт «Якутск» и Якутский речной порт. Ожидается, что к 2025 году с вводом моста в эксплуатацию круглогодичная транспортная доступность в Якутии увеличится с 20,9 процентов до 83 процентов

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Автор: Олег Королев
#путин #мост #якутия #лена

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