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7:13   18 Ноября 2019
Россия

ОНФ предложило правительству сократить время по продаже алкоголя

ОНФ предложило правительству сократить время по продаже алкоголя

«Общероссийский народный фронт» предложил ужесточить правила продажи алкоголя в в магазинах, сократив время по его реализации на час. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письма ОНФ в правительство.

Согласно обращению организации, данное предложение направлено на достижение целей нацпроекта «Демография». Минздрав рассматривает предложение месте с другими ведомствами и экспертами.

Сейчас федеральное законодательство разрешает торговлю алкоголем с 8:00 до 23:00 по местному времени. Однако, власти регионов могут вводить дополнительные ограничения.

Член центрального штаба ОНФ, депутат ГД Николай Говорин сообщил, что на данный момент предложение обсуждается в парламенте. Он сообщил, что Минздрав уже поддержал эту инициативу.

Ранее Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя. Отмечалось, что в противном случае имеющиеся запреты о продаже будут нивелированы.

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Автор: Олег Королев
#алкоголь

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