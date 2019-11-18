Российская авиация бьет по укреплениям террористов в Латакии и Идлибе

ВКС РФ наносят точечные удары по укреплениям боевиков в сирийских провинциях Идлиб и Латакия. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на военный источник в в Сирии Ахмада Марзука.

Российские истребители наносят точечные удары по укреплениям террористов в Идлибе и Латакии. В свою очередь на земле ВС РФ патруль военной полиции прибыл в город Камышлы.

Сирийская арабская армия отразила атаку боевиков ИГ* в Хомсе и Хаме. Отряды ССА укрепляют позиции в Даръа и наступают на боевиков в провинции Латакия.

Представители турецкой армии и союзным им сил задержали подозреваемого в причастности к теракту в Алеппо. Отмечается, что им является боевик из курдской организации «Отряды народной самообороны» (YPG).

За прошедшие сутки террористы ИГ* атаковали сирийский патруль в Хаме, ликвидировали главу местной администрации в Ракке, а также совершили о теракты в Дейр-эз-Зоре.

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»** атаковали бронетехнику сирийской армии в Латакии, а также потеряли полевого командира в Идлибе.

В свою очередь возглавляемая США коалиция доставила строительные материалы для строительства баз ЧВК Blackwater в Хасаке.

Отмечается, что курдские боевики и вооруженные формирования протурецкого ополчения начали подготовку к разведению сил. Точкой отсчета станет сирийская международная трасса М4. Сейчас в окрестностях населенных пунктов Абу-Расин и Тель-Тамр наблюдается затишье. За последнее время фактов вооруженного противостояния между сторонами в регионе зафиксировано не было.

При этом Rojava Network сообщает, что между курдскими боевиками и бойцами протурецкого ополчения тик и не было достигнуто соглашений о полном разведении сил в окрестностях городов Тель-Тамр и Абу Расин в провинции Хасака. SOHR (Сирийская обсерватория по правам человека) отмечает, что благодаря российскому посредничеству, в данном вопросе был достигнут прогресс: стороны согласились с тем, что Тель-Тамр и трасса M4 будут патрулироваться российской военной полицией.

*«Исламское государство» - террористическая группировка, запрещена в РФ.

**«Хайят Тахрир аш-Шам» - коалиция группировок, возглавляемая боевиками запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра».