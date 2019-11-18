Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ОНФ предложило правительству сократить время по продаже алкоголя

ОНФ предложило правительству сократить время по продаже алкоголя

 Глава Гидрометцентра предупредил о необычно высоком атмосферном давлении в Москве

Глава Гидрометцентра предупредил о необычно высоком атмосферном давлении в Москве
Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

 Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом
Российская авиация бьет по укреплениям террористов в Латакии и Идлибе

Российская авиация бьет по укреплениям террористов в Латакии и Идлибе

 Европе не нужен сжиженный газ из США, заявил депутат бундестага

Европе не нужен сжиженный газ из США, заявил депутат бундестага
ОНФ предложило правительству сократить время по продаже алкоголя

ОНФ предложило правительству сократить время по продаже алкоголя

 Глава Гидрометцентра предупредил о необычно высоком атмосферном давлении в Москве

Глава Гидрометцентра предупредил о необычно высоком атмосферном давлении в Москве
Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

 Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом
Российская авиация бьет по укреплениям террористов в Латакии и Идлибе

Российская авиация бьет по укреплениям террористов в Латакии и Идлибе

 Европе не нужен сжиженный газ из США, заявил депутат бундестага

Европе не нужен сжиженный газ из США, заявил депутат бундестага
6:13   18 Ноября 2019
Россия

Глава Гидрометцентра предупредил о необычно высоком атмосферном давлении в Москве

Глава Гидрометцентра предупредил о необычно высоком атмосферном давлении в Москве

Необычно высокое атмосферное давление ожидается в Москве на текущей неделе, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В интервью RT он сообщил, что и без того высокое на воскресенье давление повысится на 7,5- 9 миллиметров ртутного столба.

Он уточнил, что повышение стоит ждать со среды. На этом фоне начнется падение температуры, которая опустится ниже нуля.

Вильфанд отметил, что сильных морозов на текущей неделе не прогнозируется: днем около минус трех–четырех, ночью - минус пять–десять градусов. В Москву наконец приходит нормальная зима, осадков не прогнозируется.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима придет в Москву 21 ноября.

Ранее Вильфанд сообщал, что в России наступит климатическая зима с середины декабря. Синоптик отмечает, что переходный сезон продлится до 15-20 декабря.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#москва #погода #гидрометцентр #атмосферное давление

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...