Глава Гидрометцентра предупредил о необычно высоком атмосферном давлении в Москве

Необычно высокое атмосферное давление ожидается в Москве на текущей неделе, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В интервью RT он сообщил, что и без того высокое на воскресенье давление повысится на 7,5- 9 миллиметров ртутного столба.

Он уточнил, что повышение стоит ждать со среды. На этом фоне начнется падение температуры, которая опустится ниже нуля.

Вильфанд отметил, что сильных морозов на текущей неделе не прогнозируется: днем около минус трех–четырех, ночью - минус пять–десять градусов. В Москву наконец приходит нормальная зима, осадков не прогнозируется.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима придет в Москву 21 ноября.

Ранее Вильфанд сообщал, что в России наступит климатическая зима с середины декабря. Синоптик отмечает, что переходный сезон продлится до 15-20 декабря.