Европе не нужен сжиженный газ из США, заявил депутат бундестага

ЕС и ФРГ должны ввести встречные санкции в случае реализации Вашингтоном в случае реализации ограничительных мер против компаний-участников «Северного потока-2». Об этом заявил РИА «Новости» официальный представитель парламентский фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

По его словам, партия призывает к встречным санкциям против США, их формат необходимо обдумать. Ной предлагает Евросоюзу и Германии вести соответствующие встречные санции на импорт или американские товары, если США введут ограничительные меры против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море.

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» реализуется компанией Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie, британско-нидерландская Royal Dutch Shell и австрийская OMV вместе финансируют проект на половину. Оставшиеся 4,75 миллиарда евро приходятся на российский «Газпром».