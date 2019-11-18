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 Роскосмос создал схему двигателя для самолета-разгонщика космических ракет

Роскосмос создал схему двигателя для самолета-разгонщика космических ракет
5:12   18 Ноября 2019
Весь мир

Роскосмос создал схему двигателя для самолета-разгонщика космических ракет

Роскосмос создал схему двигателя для самолета-разгонщика космических ракет

Роскосмос запатентовал схему для двигателя самолета, который может кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты в космос. Об этом говорится в описании, опубликованном на «Роспатенте».

Специалисты ведомства разработали схему комбинированного двигателя, который совмещает возможности воздушно-реактивного и жидкостного ракетного двигателя. Изобретение можно использовать для создания для авиационно-космической системы горизонтального старта, или же для самолета, который способен осуществлять кратковременный полет на гиперзвуковой скорости.

Предполагается, что двигатель будет применяться в основном на самолете-разгонщике, который будет взлетать, набирать скорость до шести Махов и запускать в космос ракету, выступая в роли первой ступени.

Актуальность изобретения подтверждается аналогичными разработками, проводимыми в США и Великобритании. Отмечается, что российское изобретение имеет более простую конструкцию, чем зарубежные аналоги.

 

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Автор: Олег Королев
#роскосмос #ракетный двигатель

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