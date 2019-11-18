Двум пострадавшим при стрельбе в колледже Благовещенска стало лучше

Состояние двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска становится лучше, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения по Амурской области.

Отмечается, что один из пациентов областной клинической больницы находится в реанимации в стабильном состоянии. Второй находится в стабильном состоянии отделении детской политравмы, он будет выписан в ближайшие дни. Третий пострадавший также стабилен, планируется его перевод к травматологию.

В минувший четверг 19-летний студент устроил стрельбу в колледже. В результате инцидент погиб его сверстник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие сотрудники полиции вступили с ним в перестрелку. Злоумышленник был заблокирован в аудитории, где затем покончил с собой. По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье УК РФ об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительной информации, причиной стрельбы в колледже стал конфликт между ровесниками.

Возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и ненадлежащей охране учебного заведения. Сотрудник ЧОПа, охранявшего колледж, а также гендиректор предприятия, задержаны.