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4:37   18 Ноября 2019
Весь мир

Двум пострадавшим при стрельбе в колледже Благовещенска стало лучше

Двум пострадавшим при стрельбе в колледже Благовещенска стало лучше

Состояние двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска становится лучше, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения по Амурской области.

Отмечается, что один из пациентов областной клинической больницы находится в реанимации в стабильном состоянии. Второй находится в стабильном состоянии отделении детской политравмы, он будет выписан в ближайшие дни. Третий пострадавший также стабилен, планируется его перевод к травматологию.

В минувший четверг 19-летний студент устроил стрельбу в колледже. В результате инцидент погиб его сверстник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие сотрудники полиции вступили с ним в перестрелку. Злоумышленник был заблокирован в аудитории, где затем покончил с собой. По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье УК РФ об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительной информации, причиной стрельбы в колледже стал конфликт между ровесниками.

Возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и ненадлежащей охране учебного заведения. Сотрудник ЧОПа, охранявшего колледж, а также гендиректор предприятия, задержаны.

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Автор: Олег Королев
#стрельба #колледж #баговещенск

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