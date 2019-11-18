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Немецкий депутат назвал США и Турцию «могильщиками» НАТО

Немецкий депутат назвал США и Турцию «могильщиками» НАТО

 Японская газета назвала Украину брошенной США страной

Японская газета назвала Украину брошенной США страной
4:03   18 Ноября 2019
Весь мир

Немецкий депутат назвал США и Турцию «могильщиками» НАТО

Немецкий депутат назвал США и Турцию «могильщиками» НАТО

США, вместе с Турцией, можно назвать странами-могильщиками Североатлантического альянса, сообщил РИА«Новости» депутат Бундестага Александер Ной.

Официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам заявил, что НАТО находится в состоянии, о тором говорил французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, партнеры по альянсу все больше говорят о собственных интересах, а также пытаются использовать альянс в качестве своего инструмента.

Ной отметил, что ранее только США реализовывали свои интересы через НАТО. На протяжении последних лет это делает Турция.

При этом депутат уверен, что НАТО по своему самосознанию и структуре всегда направлена против РФ. По его словам, альянс не способен внести вклад в стабильность в Евразии, как это может сделать настоящее сближение между США, Западной Европой и Россией.

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Автор: Олег Королев
#нато #турция #макрон

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