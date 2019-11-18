Японская газета назвала Украину брошенной США страной

Украина, которой предстоит в ближайшем будущем принять участие в ключевых переговорах с РФ, чувствует себя брошенной США. Об этом пишет The Japan Times.

Японское издание отмечает, что Вашингтон после отставки Курта Волкера до сих до сих пор н икого не назначил на должность американского спецпредставителя по Украине, задачей которого является помощь Киеву с урегулированием ситуации в Донбассе.

Газета подчеркивает, что бывший посол США на Украине Мари Йованович, которая ранее покинула свой пост, в пятницу давала показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента. На замену ей в Киев пока никого не прислали.

Японские журналисты считают, что Украина оказалась в центре нынешней геополитической битвы между Западом и Востоком. Подчеркивается, что США все меньше демонстрируют свое жаление защищать союзников в Восточной Европе.