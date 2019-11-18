Более трех тысяч жителей сахалинского Корсакова остались без отопления

Коммунальная авария оставила без тепла более трех тысяч жителей города Корсакова на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС.

По информации ведомства, из-за чрезвычайного происшествия на теплотрассе без отопления остались жильцы 22 многоквартирных домов на улице Морсква, улице Лермонтова и на Приморском бульваре. Всего в них живут 3089 человек, из них 629 - дети.

Ремонтно-восстановительные работы проводят 18 человек и восемь единиц техники.

По данным городской администрации, в понедельник к 12:00 (04:00 мск) снабжение теплом будет полностью восстановлено.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Погода», в Корсакове наблюдается температура в районе -1 градуса.

В минувшую пятницу в Саратове более полусотни многоквартирных домов остались без отопления. В зону отключения теплоснабжения попали около 25 тысяч горожан.