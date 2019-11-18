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2:38   18 Ноября 2019
Весь мир

США и ЕС призвали власти Грузии и оппозицию мирно найти общий язык

США и ЕС призвали власти Грузии и оппозицию мирно найти общий язык

Американское посольство и представительство ЕС в Грузии призвали власти страны и оппозицию найти общие пути для выхода из кризиса из-за избирательной реформы. Об этом говорится в совместном заявлении сторон.

Грузинский парламент не смог принять поправки к конституции, которые подразумевают переход от смешанной системы выборов в парламент к пропорциональной. Около парламента начались протесты и появились палатки. Против предложений правительства объеденилась вся оппозиция, которая требует внеочередных выборов и назначения переходного правительства.

В заявлении посольства США и представительства ЕС говорится, что с учетом происходящего, правительству, политическим партиям и гражданскому обществу нужно восстановить доверие путем «спокойного и взаимоуважительного диалога» для поиска приемлемых путей.

Подчеркивается, что ЕС и США поддерживают права мирных демонстрантов и свободу выражения слова. Также отмечается, что в диппредставительствах осознают разочарование большой части населения Грузии из-за провала реформ.

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Автор: Олег Королев
#сша #грузия

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