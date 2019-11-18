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 Занятый протестующими Гонконгский университет загорелся

Занятый протестующими Гонконгский университет загорелся
2:04   18 Ноября 2019
Весь мир

Занятый протестующими Гонконгский университет загорелся

Занятый протестующими Гонконгский университет загорелся

Возле здания Политехнического университета в Гонконге в результате е столкновений протестующих с полицейскими разгорелся мощный пожар. Об этом сообщает агентство RTHK.

Полицейские вошли в здание университета примерно в 5:30 (00:30 мск) после длительных столкновений с протестующими, которые в течение нескольких дней оккупировали здание. По последним данным, полицейские задержали нескольких человек.

Манифестанты в ответ стали бросать «коктейли Молотова», из-за чего разгорелся пожар.

Ранее полиция Гонконга сообщал, что антиправительственные демонстранты-радикалы подожгли мост, который соединяет кампус Политехнического университета со станцией метрополитена. Правоохранители использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протестов.

За последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения: протестующие сменили тактику и стали захватывать кампусы высших учебных заведений.

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Автор: Олег Королев
#протесты #гонконг

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