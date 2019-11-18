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1:35   18 Ноября 2019
Весь мир

Пушков прокомментировал совет экс-главы МИД Польши по «возвращению» Крыма Украине

Пушков прокомментировал совет экс-главы МИД Польши по «возвращению» Крыма Украине

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего министра иностранных дел Польша и депутата Европарламента Витольда Ващиковского о шагах Украины, которые она якобы должна предпринять для «возвращения» Крыма.

Ранее Ващиковский сообщил, что для восстановления контроля Киевом над Донбассом и «возвращения» Крыма Украине нужно значительно улучшить состояние экономики и придерживаться «европейского» направления.

Пушков на своей странице в Twitter отметил, что совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши, который подразумевает «возвращение Донбасса и Крыма через быстрый скачок к экономическому чуду», лишен смысла.

Член Совфеда подчеркнул, что вопрос с Крымом давно закрыт - жители полуострова проголосовали на референдуме о возвращении в состав России. При этом сенатор отметил, что для экономического рывка, если он в принципе может случиться, Киеву потребуются многие годы, за которые Донбасс будет окончательно утрачен.

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Автор: Олег Королев
#украина #польша #пушков

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