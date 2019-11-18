США вновь поддержали протесты в Иране

США поддерживают иранский народ в их протестах и осуждают использование силы властями в отношении пикетчиков, сообщает пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Протесты из-за повышения цен на бензин идут в Иране. Как сообщалось, в ходе акции пятницу погиб один человек.

По его словам, США поддерживают иранский народ в их мирных протестах против властей Ирана, которые «должны были бы возглавлять их».

Он отметил, что Вашингтон осуждает в данной ситуации применение силы со смертельным исходом, а также жесткие ограничения на связь.

Ранее представитель иранского МИД Аббас Мусави отмечал, что считает заявление США по протестам в Иране вмешательством во внутренние дела. До этого официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявил, что США осуждают попытки иранских властей отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке «многострадального иранского народа» со стороны США.