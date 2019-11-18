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США вновь поддержали протесты в Иране

США вновь поддержали протесты в Иране

 Боевики ИГ* уничтожили бензовоз курдских радикалов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Боевики ИГ* уничтожили бензовоз курдских радикалов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии
1:11   18 Ноября 2019
Весь мир

США вновь поддержали протесты в Иране

США вновь поддержали протесты в Иране

США поддерживают иранский народ в их протестах и осуждают использование силы властями в отношении пикетчиков, сообщает пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Протесты из-за  повышения цен на бензин идут в Иране. Как сообщалось, в ходе акции пятницу погиб один человек.

По его словам, США поддерживают иранский народ в их мирных протестах против властей Ирана, которые «должны были бы возглавлять их».

Он отметил, что Вашингтон осуждает в данной ситуации применение силы со смертельным исходом, а также жесткие ограничения на связь.

Ранее представитель иранского МИД Аббас Мусави отмечал, что считает заявление США по протестам в Иране вмешательством во внутренние дела. До этого официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявил, что США осуждают попытки иранских властей отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке «многострадального иранского народа» со стороны США.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #протесты

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