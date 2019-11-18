Вишневский послал пикетчиков защищать его от секс-скандала и наблюдал, как их задерживали

Обвиняемый в домогательствах к студенткам преподаватель РГПУ им. Герцена, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский не стал помогать участникам акции в его поддержку после их задержания. Об этом пишет ФАН.

В воскресенье у Гостиного двора в центре северной столицы состоялся пикет в поддержку Вишневаского. В акции участвовали несколько человек. Во время пикета были задержаны двое его участников - Евгений Мусин и Сергей Думцев. Они были доставлены в 28 отдел полиции для проверки, однако вскоре их отпустили.

Вишневскому сразу стало известно о произошедшем, однако вместо того, чтобы отправиться в отделение полиции на вырочку, депутат остался дома.

Обвиненный в домогательствах к студенткам преподаватель РГПУ им. Герцена Борис Вишневский не стал помогать участникам пикета в его поддержку, после их задержания сотрудниками полиции. Возможно, Вишневскому не хотелость тратить вечер выходного дня на спасение своих защитников, из-за чего единственной реакцией депутата стал краткий пост в своем телеграм-канале.. Он заявил, что не смог помочь задержанным, поскольку ему не позволили некие «семейные обстоятельства». При этом он порадовался, что Думцев и Мусин провели в отделе полиции только три часа.

«По телефону мне в 28-м отделе полиции информацию дать отказались, а приехать у меня, по семейным обстоятельствам, возможности не было. Но ребята справились», — написал депутат.

7 ноября в редакцию «Народный новостей» обратилась девушка Кристина, которая рассказала о сексуальных домогательства со стороны Вишневского. Девушка рассказала, что в 2014 году он домогался до нее и нескольких ее сокурсниц. При этом девушка сообщила, что не смогла получить помощи от полиции и руководства РГПУ им. Герцена, из-за чего обратилась к журналистам.