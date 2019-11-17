Боевики ИГ* уничтожили бензовоз курдских радикалов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Террористы ИГ* нападают на силы САА и курдов из «Демократических сил Сирии» (SDF) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, а турецкая разведка сообщает об аресте боевика из «Отрядов народной самообороны» (YPG), причастного к теракту в Алеппо, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в Сирии.

Источник в Twitter сообщает, что разведывательная служба Турции арестовала курдского террориста из YPG, имеющего прямое отношение к взрыву бомбы в автомобиле на автобусной остановке в Аль-Бабе.

Другой источник в Twitter пишет, что на востоке провинции Хомс идут ожесточенные столкновения между ИГ* и правительственными войсками, обе стороны несут потери. В противостоянии террористам участвовалаует авиация Сирии.

По данным очередного источника в Twitter, террористы ИГ* совершили подрыв заминированного армейского автомобиля в провинции Дейр-эз-Зор, несколько солдат САА погибли.

Еще один источник в Twitter пишет, что боевики ИГ* сообщили об уничтожении бензовоза и военной машины курдских радикальных «Демократических сил Сирии» (SDF), двигавшихся с территории захваченного курдами и США сирийского нефтяного объекта Аль-Омар в населенный пункт Дибан.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.