Российский военный патруль проследовал по четырем маршрутам на севере Сирии

Военная полиция РФ в воскресенье выполнила патрулирование в сирийской провинции Алеппо по четырем маршрутам, а авиация совершила патрулирование с воздуха на севере Сирии, рассказал прессе глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что российский патруль проследовал по маршрутам Айн-Иса — Бир-Саид — Абу-Даля, Кобани — Каракозак — Бир-Али-Сулим, Аджами — Бозгекли, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо.

Авиация обследовала территорию по маршруту аэропорт Камышлы — Чанаджик — Дейла — Тель-эш-Шур-Гарби — Зенар — аэропорт Камышлы и аэропорт Тифор — вертолетная площадка Эль-Хура — Афан — Мост — аэропорт Квайрес.

Отмечается, что совместного патрулирования силами РФ и Турции в воскресенье не проводилось.

Напомним, 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи, где был принят меморандум о совместном урегулировании положения на северо-востоке САР. Соглашение предусматривает ввод военной полиции РФ и сирийских пограничников в районы, граничащие с создаваемой Анкарой 30-километровой буферной зоной на территории проведения спецоперации «Источник мира» против курдских радикалов.

Первого ноября состоялось первое совместное патрулирование российских и турецких военных к востоку от реки Евфрат.