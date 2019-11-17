Антиамериканская демонстрация в Афинах собрала не менее 20 тысяч человек

По меньшей мере 20 тысяч человек приняли участие в антиамериканской демонстрации в Афинах в 46-ую годовщину восстания в Политехе против хунты «черных полковников», пишет издание «Прото тема» со ссылкой на полицейские данные.

Напомним, в 1973 году студенты Политеха восстали против военной хунты. Протест был жестоко подавлен, но закончился успехом, и хунта пала. Греки считают, что Вашингтон поддерживал хунту в 1967–1974 годах. Многие политики уверены, что без этой поддержки военные не продержались бы у власти в Греции и дня. В годовщину тех событий студенты днем приносят к посольству США окровавленный флаг Греции, а вечером выходят на массовую демонстрацию.

«По оценке полиции, около 8 тысяч демонстрантов были в колонне коммунистического профсоюза ПАМЕ, до тысячи демонстрантов в колонне (бывшей правящей партии) СИРИЗА и 11 тысяч человек в других колоннах», — уточняет издание.

За соблюдением порядка в ходе акции следили 5 тысяч полицейских. Люди выкрикивали антиамериканские лозунги.

Колонна СИРИЗА, чья политика привела к возникновению в Греции новых баз США, выкрикивала обвинения в убийстве американцами политических деятелей Григориса Ламбракиса и Никоса Белоянниса.

Ламбракис был убит в 1963 году связанными с властями ультраправыми. Антифашист, член ЦК Компартии Греции Белояннис был приговорен к смертной казни по обвинению в предательстве и шпионаже в пользу Советского Союза и расстрелян в 1952 году.