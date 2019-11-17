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 Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом

Лукашенко признался, что общаться с Россией приятнее, чем с Западом
Боевики ИГ* уничтожили бензовоз курдских радикалов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

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 Российский военный патруль проследовал по четырем маршрутам на севере Сирии

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22:35   17 Ноября 2019
Весь мир

МИД Ирана назвал вмешательством заявление США по протестам в стране

МИД Ирана назвал вмешательством заявление США по протестам в стране

Тегеран назвал заявление Вашингтона по протестам в Иране вмешательством США в дела суверенного государства. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Морган Ортегус заявила об осуждении Соединенными Штатами попыток руководства Ирана отключить в стране интернет ввиду протестов, а также добавила, что Вашингтон поддерживает «многострадальный иранский народ».

«Великий иранский народ прекрасно знает, что подобные высказывания являются лицемерными и ханжескими, в которых нет никакого искреннего переживания», — ответил Мусави на это заявление на сайте МИД Ирана.

Напомним, в Иране люди протестуют из-за роста цен на бензин. Стало известно о гибели в пятницу одного протестующего.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран

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