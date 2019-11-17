МИД Ирана назвал вмешательством заявление США по протестам в стране

Тегеран назвал заявление Вашингтона по протестам в Иране вмешательством США в дела суверенного государства. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Морган Ортегус заявила об осуждении Соединенными Штатами попыток руководства Ирана отключить в стране интернет ввиду протестов, а также добавила, что Вашингтон поддерживает «многострадальный иранский народ».

«Великий иранский народ прекрасно знает, что подобные высказывания являются лицемерными и ханжескими, в которых нет никакого искреннего переживания», — ответил Мусави на это заявление на сайте МИД Ирана.

Напомним, в Иране люди протестуют из-за роста цен на бензин. Стало известно о гибели в пятницу одного протестующего.