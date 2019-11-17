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21:41   17 Ноября 2019
Общество

Леонид Якубович стал героем патриотического проекта ФАН

Леонид Якубович стал героем патриотического проекта ФАН

Телеведущий Леонид Якубович стал героем проекта ФАН о патриотизме. Он знаменит по всей России благодаря передаче «Поле чудес», а работать с душой и приносить зрителям радость ему помогает любовь к соотечественникам.

Следует заметить, что в его жизни есть не только телевидение. Якубович также пилот, кулинар, журналист и образцовый семьянин.

Кроме «Поля чудес» ведущий участвовал и в других проектах. В 1996 году на телеканале РТР он вел программу «Колесо истории», где участники угадывали историческое событие, которое представляли им актеры. С 2016 года Якубович работает ведущим патриотической передачи «Звезда на звезде», в которой берет интервью у знаменитых людей.

Авиация занимает важное место в жизни Леонида Аркадьевича. В 2001 году он окончил Калужское авиационно-техническое училище и с тех пор постоянно выходит в небо на самолете.

Патриотизм для Якубовича — в первую очередь объединение. В 2018 году он призывал граждан России пожертвовать на строительство храма Вооруженных сил в парке «Патриот» хотя бы по рублю. По мнению Якубовича, даже такая сумма позволит человеку ощутить себя причастным к большому событию.

«Это замечательная идея — построить храм воинству русскому. Потрясающая идея — построить храм на народные деньги, как строился когда-то Храм Христа Спасителя», — уверен Якубович.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #якубович #патриотизм

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