Леонид Якубович стал героем патриотического проекта ФАН

Телеведущий Леонид Якубович стал героем проекта ФАН о патриотизме. Он знаменит по всей России благодаря передаче «Поле чудес», а работать с душой и приносить зрителям радость ему помогает любовь к соотечественникам.

Следует заметить, что в его жизни есть не только телевидение. Якубович также пилот, кулинар, журналист и образцовый семьянин.

Кроме «Поля чудес» ведущий участвовал и в других проектах. В 1996 году на телеканале РТР он вел программу «Колесо истории», где участники угадывали историческое событие, которое представляли им актеры. С 2016 года Якубович работает ведущим патриотической передачи «Звезда на звезде», в которой берет интервью у знаменитых людей.

Авиация занимает важное место в жизни Леонида Аркадьевича. В 2001 году он окончил Калужское авиационно-техническое училище и с тех пор постоянно выходит в небо на самолете.

Патриотизм для Якубовича — в первую очередь объединение. В 2018 году он призывал граждан России пожертвовать на строительство храма Вооруженных сил в парке «Патриот» хотя бы по рублю. По мнению Якубовича, даже такая сумма позволит человеку ощутить себя причастным к большому событию.