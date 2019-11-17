Террористы ПНС Ливии захватили гражданский самолет в Мисурате

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили самолет «Ливийских авиалиний» в аэропорту Мисураты, который вылетел из международного аэропорта Бенгази для технического обслуживания.

Тобрукское правительство Ливии потребовало вернуть лайнер. Об этом сообщил его пресс-секретарь Хатем Орейби.

Он уточнил, что, если террористы откажутся вернуть самолет, могут последовать меры по эскалации. При этом ответственность за любой ущерб, причиненный лайнеру, будет нести руководство аэропорта.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Сейчас Триполи захватило так называемое ПНС Ливии, которое активно сотрудничает с террористическими группировками.

Известно, что искусственно созданная при поддержке ООН и ЕС структура связана с запрещенными в РФ организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида».

Восточная часть Ливии находится под контролем законно избранного правительства.

Ливийская Национальная Армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года продолжила антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от боевиков.