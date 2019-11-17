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20:51   17 Ноября 2019
Россия

Петербуржец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

Петербуржец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

Житель Петербурга Виктор Корнев, накануне помогавший вытаскивать мужчину и двоих детей из реки Фонтанки, рассказал о случившемся. По словам мужчины, он был не единственным прохожим, кто бросился на помощь.

«Я бы один не справился, — цитирует Виктора телеканал РЕН-ТВ.

Мужчина спасал девочку, которая лежала в люльке. Именно она и привлекла внимание Виктора. Он увидел мужчину, который держал в руках ребенка и кричал из воды о помощи.

«Я понял, что он сам не справится с детьми. Я прыгнул, машина уже уплыла на середину реки, — вспоминает Виктор.

К приезду спасателей все были уже на берегу. Сначала из Фонтанки вытащили люльку, затем — мальчика, а после выбрались мужчины.

Сейчас дети находятся в реанимации в состоянии средней тяжести из-за переохлаждения.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #спасение #фонтанка

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