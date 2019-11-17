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20:36   17 Ноября 2019
Россия

Россиянам не стоит ждать полетов в Египет на Новый год

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Россия не приняла решение по возобновлению авиасообщения с египетскими курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Аэропорты Египта все еще не соответствуют российским стандартам безопасности.

Специалисты из РФ посетили терминалы с инспекцией и отметили недочеты. Кроме того, Россия обеспокоена безопасностью туристических трансферов.

Вопрос о возобновлении рейсов поднимут в 2020 году.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в ноябре 2015 года после после крушения Airbus A321 над Синаем. Самолет разбился в результате теракта. Никто из 224 человек, находившихся на борту, не выжил.

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Автор: Арсений Аскольский
#египет #авиасообщение #синай

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