Россиянам не стоит ждать полетов в Египет на Новый год

Россия не приняла решение по возобновлению авиасообщения с египетскими курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Аэропорты Египта все еще не соответствуют российским стандартам безопасности.

Специалисты из РФ посетили терминалы с инспекцией и отметили недочеты. Кроме того, Россия обеспокоена безопасностью туристических трансферов.

Вопрос о возобновлении рейсов поднимут в 2020 году.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в ноябре 2015 года после после крушения Airbus A321 над Синаем. Самолет разбился в результате теракта. Никто из 224 человек, находившихся на борту, не выжил.