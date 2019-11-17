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 Полиция Гонконга пригрозила применением боевых патронов против протестующих

Полиция Гонконга пригрозила применением боевых патронов против протестующих
20:21   17 Ноября 2019
Весь мир

Полиция Гонконга пригрозила применением боевых патронов против протестующих

Полиция Гонконга пригрозила применением боевых патронов против протестующих

Полиция Гонконга может начать применять боевые патроны против протестующих. Об этом сообщала местная телерадиокопорация RTHK со ссылкой на органы правопорядка.

Ранее стало известно, что антиправительственные демонстранты в Гонконге подожгли мост, соединяющий кампус Политехнического университета со станцией метро. Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков.

По данным RTHK, представитель полиции Луис Лау заявил, что протестующие кидали в полицейских коктейли «Молотова», стреляли из лука, и даже пытались сбить машиной. Он пригрозил применением минимальной силы в отношении протестующих, в том числе и боевыми патронами, если насилие против полиции не прекратиться.

Лау сообщил, что участники акции попытались на автомобиле протаранить группу полицейских. Один из них  был вынужден выстрелить, после чего машина уехала. Полиция,осуждает этот «акт, подобный террористическому», заявил он.

Напомним, массовые протесты и беспорядки не утихают в Гонконге с минувшего лета, когда власти предприняли попытку принять закон об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай.

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Автор: Арсений Аскольский
#протесты #гонконг

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