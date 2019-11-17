Турция обвинила курдских боевиков в освобождении более 800 терористов ИГ* в Сирии

Минобороны Турции обвинило курдские формирования в освобождении более 800 боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом говорится в распространенном 17 ноября заявлении ведомства

«Турция является единственным партнером НАТО и международной коалиции по борьбе с ИГ*, которая вместе с ними воевала и нейтрализовала более 4000 членов ИГ* в Ираке и Сирии», — сообщает военное ведомство.

По словам Анкары, Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны» освободили более 800 заключенных из числа ИГ только лишь в Телль-Абъяде

Напомним, в начале октября Турция объявила о начале операции «Источник мира». Она была направлена против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки ИГ*.

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере САР. По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, меморандум позволит защитить суверенитет Сирии.

*террористическая организация, запрещена в РФ

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