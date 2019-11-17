Автоэксперт не согласен с версией ООН о причинах смертности на российских дорогах

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с корреспондентом «Политики сегодня» прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах гибели россиян на дорогах.

«Он назвал проблемы скорее для Европы. У России немножко другие приоритеты. У нас самые главные проблемы, самые главные причины ДТП — это, конечно, ошибки в поведении водителя, в первую очередь связанные с выездом на встречную полосу, и превышение скорости», — заметил эксперт.

Далее в списке причин летальных исходов при ДТП, по словам Моржаретто, следуют столкновения и наезды. Также автоэксперт высказался о пьянстве за рулем.

«Да, среди них есть пьянство безусловно. Но это не самая главная причина. По вине нетрезвых водителей совершается где-то около 6% ДТП всего», — добавил он.

Также в послании спецпредставителя было сказано о пользовании телефоном за рулем. Эксперт объяснил, почему с этим аспектом в России все не так просто.

«У нас вообще в причинах ДТП нет такой графы. Это, конечно, грубое нарушение. За это очень серьезный штраф есть, но в последнее время в связи с тем, что сотрудников на улицах не стало, а камеры это нарушение не фиксируют, то, соответственно, оно не числится в причинах ДТП», — подытожил собеседник агентства.

Спецпосланник Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал о ключевых причинах высокой смертности на дорогах в России. По его мнению, к ним относятся пробелы в образовании водителей и пешеходов, езда за рулём в пьяном виде и недостаточно строгое преследование нарушителей. Вместе с тем он отметил усилия профильных ведомств РФ по улучшению ситуации. Эксперты согласились с оценкой представителя ООН, отметив, что динамика безопасности на российских автотрассах остаётся положительной. Улучшение ситуации подтверждает и статистика ГИБДД.