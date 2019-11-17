Роухани издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на бензин

Президент Ирана Хасан Роухани подписал указ о выплате компенсации гражданам, которые пострадали в результате недавнего повышения цен на бензин. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в воскресенье, 17 ноября.

По словам президента, «государственная финансовая поддержка будет выплачиваться, начиная с завтрашнего дня». Роухани также подчеркнул, что протесты являются правом граждан, «однако нельзя при этом допускать, чтобы была нарушена безопасность граждан страны». Протесты и беспорядки не могут быть совместимы, считает президент.

Власти Ирана подняли цены на бензин на АЗС с 15 тысяч риалов (около 30 американских центов) до 30 тысяч. Кроме того, вдвое (до 15 тысяч риалов) выросла льготная цена на бензин. Теперь автомобилисты в рамках квоты по этой цене будут получать до 60 литров бензина в месяц, владельцы мотоциклов — 25 литров. Для работников такси предусмотрена квота в 400 литров.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции. Жертвой стал один человек.